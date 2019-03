Chi è Mino Abbacuccio: età, carriera e vita privata del comico di Made in Sud

Ormai è tutto pronto. La nuova edizione di Made in Sud è pronta per partire. Stasera, infatti, su Rai Due andrà in onda la prima puntata. Bisogna ammettere che ci sono delle grosse novità in questa nuova stagione. I conduttori, ad esempio, sono stati completamente rivoluzionati. Ad affiancare Fatima Trotta, infatti, non ci saranno più Gigi e Ross, bensì Stefano De Martino. Ciò che, invece, è rimasto totalmente invariato è il cast dei comici. Che, come ogni anno, è pronto a regalare degli sketch esilaranti. Tra i tanti spunta il personaggio di Mino Abbacuccio, comico storico del programma. Ma chi è realmente? Conosciamolo nel dettaglio.

Come dicevamo, Mino Abbacuccio è senz’altro una presenza storica del programma. La sua carriera da comico è iniziata quando aveva solo 19 anni. E, nonostante sia laureato in economia e commercio, ha sempre riconosciuto la sua più grande passione: il cabaret. Così ha iniziato ad esibirsi in spettacoli di clowneria, giocolieria e magia. Fino poi a dedicarsi alla sua passione a tempo pieno. I primi premi iniziano ad arrivare nel 2007. Quando ha vinto il Premio Arte Umoristica. Ma non solo. Gli anni a seguire saranno davvero ricchi di emozioni per il comico. Nel 2009, infatti, ha vinto il premio del pubblico, della giuria e della critica nel corso della manifestazione Vado al Massimo. Nel 2010 si è aggiudicato il Premio Charlot. La svolta, però, arriva nel 2009, quando entra a far parte del teatro Sipariando. Ed, infine, nel cast della trasmissione che ha come protagonisti attori e cabarettisti del Sud Italia.

Chi è Mino Abbacuccio: la vita privata del comico di Made in Sud

Purtroppo della vita di Mino Abbacuccio si sa davvero ben poco. Tuttavia, però, dalle sue foto pubblicate su Instagram si capisce chiaramente che il comico ha una compagna nella sua vita privata. I due sembrano davvero innamorati, complici ed affiatati più che mai.