Chi è Paolo Caiazzo: età, carriera e vita privata del comico di Made in Sud, ecco tutto quello che c’è da sapere sull’attore comico napoletano.

Paolo Caiazzo è uno degli attori comici e cabarettisi più apprezzati in Italia. Da anni oramai fa parte della scuderia di comici del fortunato programma Made in Sud che, dopo un anno di pausa, torna più innovativo che mai su Rai Due a partire dal 4 marzo. La nuova edizione di Made in Sud infatti prevede una grande novità, ovvero la presenza come conduttore di Stefano De Martino, al fianco della veterana Fatima Trotta. Tornando a Paolo Caiazzo, il comico nato a San Giorgio a Cremano, nella sua lunga carriera ha interpretato tantissimi personaggi, alcuni rimasti nella memoria del pubblico italiano. Per sapere tutto su Paolo Caiazzo, continua a leggere questo articolo.

Chi è Paolo Caiazzo, Made in Sud: età, carriera, vita privata

Paolo Caiazzo è nato nel 1967 nella città di San Giorgio a Cremano. Questa città per chi fa il comico ha una valenza significativa. A San Giorgio a Cremano infatti nacque il grandissimo Massimo Troisi. Sin dalla tenera età Paolo è sempre stato un grande appassionato di teatro. I primi passi da attore in questo mondo arrivano però soltanto a 20 anni. E’ proprio a questa età che Paolo inizia a frequentare la Bottega Teatrale del Mezzogiorno al Teatro Cilea. Qui incontra l’attore Maurizio Casagrande e così inizia la sua carriera. Al Festival del Teatro Piccolo di Napoli, Paolo si aggiudica l’ambito premio di miglior attore protagonista. Qualche anno più tardi, precisamente nel 2001, si classifica primo al Festival di comicità nazionale Charlot. Da lì arriva la consacrazione definitiva con le partecipazioni a programmi televisivi nazionali come Quelli che il calcio, Bulldozer, Zelig e Colorado Cafè Live. Paolo durante la sua carriera ha dato vita a tantissimi personaggi tra i più famosi si annoverano: il giapponese Ndò, , Max Playstation e Tonino Cardamone. Nel 2008 Paolo riceve dal sindaco di San Giorgio a Cremano il Premio alla carriera Massimo Troisi, mentre nel 2012 esordisce al cinema con il film ‘Impepata di nozze’.