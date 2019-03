Chi è Peppe Iodice: età, carriera e vita privata del comico partenopeo. La new entry nel programma di “Made i Sud”, da stasera su Rai 2.

Dal 4 marzo ricomincia su Rai 2 uno dei programmi comici più seguiti in Italia e anche l’unico di fatto in onda sulle reti della Rai, Made in Sud. Il programma, nato nel 2008 su Comedy Central e trasferitosi nel 2012 su Rai 2, ha visto nel corso degli anni numerosi cambiamenti, sia per quanto riguarda il cast di comici presenti sul palco napoletano, ma anche e soprattutto per quanto riguarda i conduttori. Nell’edizione 2019 che inizia appunto lunedì 4 marzo alle ore 21:20, a tenere banco sul palco del centro di produzioni Rai di Napoli ci saranno la veterana Fatima Trotta e la new entry Stefano De Martino, ballerino ed ex marito di Belen Rodriguez. Nell’ultima edizione del programma è entrato a far parte del cast uno dei comici napoletani più famosi nel panorama locale e nazionale. Stiamo parlando di Peppe Iodice: in questo articolo scopriremo chi è Peppe Iodice, età, carriera e vita privata del comico napoletano.

Chi è Peppe Iodice: età, carriera e vita privata

Peppe Iodice è nato a Napoli il 28 luglio del 1970. Dopo essersi diplomato presso l’Accademia del Teatro diretta da Ernesto Calindr, inizia a muovere i primi passi nel mondo del cabaret e del teatro comico napoletano. Nel 1996 vince il premio assegnato al miglior artista della “Festa degli Sconosciuti” diretta da Teddy Reno, mentre nel 1997 è trionfatore al “Premio Charlot” di cabaret. In tv ha poi preso parte al cast di Zelig off, Zelig Arcimboldi (condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada) ed ha poi preso parte anche su un’altra rete televisiva, La 7, al programma “Se stasera sono qui” della comica siciliana Teresa Mannino, altra veterana di Zelig. La sua esperienza televisiva gravita anche attorno a Comedy Central grazie ai programmi “Comedy tour Risollevante” e “Comedy on the beach 2014” Nel 2014 ha fatto parte del cast di “Colorado”(condotto da Diego Abatantuono e Chiara Francini) e anche nel 2015 (nell’edizione condotta da Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo). Dal 2019 fa parte del cast di Made in Sud, programma di Rai 2 condotto da Fatima Trotta e Stefano De Martino.

