Diletta Leotta, in studio fa caldo e lei si sveste: pubblico in delirio

Il personaggio del momento continua a stupire. Ebbene si. Diletta Leotta, nota conduttrice sportiva, non smette mai di incantare i suoi numerosi fan. D’altra parte è anche giusto che sia così. Diletta, infatti, con la smisurata bellezza e il sorriso smagliante ha letteralmente fatto impazzire tutti gli italiani. E, come dicevamo, non smette mai di farlo Pochi istanti fa, infatti, la siciliana, su Instagram, un video che avrà sicuramente mandato in delirio i suoi più accaniti followers. Diletta, infatti, appare in canottiera. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

Diletta Leotta è davvero una donna da mille risorse. La sua settimana, dal punto di vista lavorativo, è davvero molto impegnativa. Inizia, infatti, con la conduzione di un programma radiofonica. Per terminare, poi, con la conduzione di Diletta Gol. In entrambi i casi, però, Diletta ci stupisce sempre di più. Merito di ciò, ovviamente, la sua simpatia. Ma anche la sua bellezza. A tal proposito, infatti, l’ultima IG story pubblicata sui social, ha lasciato letteralmente senza fiato tutti. Diletta è nello studio radiofonico, in procinto di presentare i suoi ospiti di oggi. Tuttavia, però, è impossibile non notare un particolare. La conduttrice, infatti, è in canottiera. Beh, è ovvio che indossi tali indumenti. In questi giorni le temperature sono davvero alte. E siamo certi, che con questa vista si sia alzata al temperatura di tantissimi suoi fan. In effetti, è impossibile fare il contrario. Diletta è ancora una volta unica.