Belen Rodriguez, è successo ancora, Roberto Cavalli torna alla carica.

Poche ore fa Belen Rodriguez ha postato sul suo profilo Instagram una splendida foto artistica in intimo. Lo scatto è stato apprezzato dai fan della showgirl argentina, tanto da collezionare oltre 200 mila like in meno di due ore. Se la maggior parte dei seguaci della bella Belen hanno espresso pareri positivi sullo scatto, c’è una persona che non la pensa affatto così. Nulla di eclatante direte voi, ci può stare una critica. Certo, ma quello che salta all’occhio è il nome della persona che l’ha mossa. Questa persona è, nuovamente, lo stilista italiano di fama internazionale Roberto Cavalli. Dopo il primo commento di circa venti giorni fa, poi il secondo di poco più di una settimana fa, ecco che arriva il terzo affondo dello stilista che proprio non riesce a fare a meno di criticare pubblicamente la Rodriguez.

Belen Rodriguez, nuovo affondo su Instagram dello stilista italiano Roberto Cavalli

Robrto Cavalli non le manda a dire alla showgirl Belen Rodriguez e, per la terza volta, sceglie la piattaforma di Instagram per comunicare il suo pensiero nei confronti dell’argentina. Il primo commento di circa venti giorni fa recitava queste parole: “Sei una bella donna… incominci ad invecchiare quindi… dovresti fare meno la stupida… sono finiti i tempi della farfallina!”. Poi, poco più di una settimana fa arriva il secondo ‘attacco’: “Sei sempre la preferita…dei seg*** o dei camionisti!”. Pochi minuti fa, infine, arriva il terzo affondo dello stilista, proprio a commento dell’ultima foto in intimo postata da Belen sul suo profilo Instagram: “Le fai di tutte per restare a galla! Chi ti sopporterebbe…un fantoccio senza pa***”. Parole durissime che non hanno ancora ricevuto una risposta da parte della diretta interessata. Insomma la querelle social tra Belen e Cavalli non vuol saperne di finire.