Michelle Hunziker, dopo Sanremo potrebbe succedere di nuovo, arriva l’indiscrezione.

Michelle Hunziker potrebbe tornare in Rai? E’ questa l’indiscrezione che circola da ore. A far pensare che la showgirl svizzera possa tornare a lavorare per la televisione italiana del servizio pubblico è un suo avvistamento in quel di Viale Mazzini. Questa mattina infatti, la moglie di Tommaso Trussardi è stata avvistata insieme alla sua agente Graziella Lopedota all’interno degli uffici Rai. A renderlo noto è l’agenzia stampa AdnKronos con un comunicato stampa che recita queste parole: “La presentatrice, attualmente impegnata con Mediaset, è stata vista salire al quinto piano e raggiungere gli uffici della direzione di Rai1“. Insomma, dopo la co-conduzione di Sanremo 2018, c’è una grande possibilità di rivedere la bravissima e bellissima Michelle nuovamente in un programma targato Rai.

Michelle Hunziker avvistata negli uffici Rai: si tratta di un ritorno dopo Sanremo?

Soltanto un anno fa, Michelle Hunziker è stata protagonista del Festival di Sanremo 2018 al fianco di Pierfrancesco Favino e Claudio Baglioni. Dopo quella intensissima settimana però, la showgirl svizzera è tornata a Mediaset. Ora le cose potrebbero cambiare. Dopo l’avvistamento di questa mattina la speranza di rivedere la Hunziker in Rai si fa concreta. Soltanto pochi giorni fa Michelle è stata al centro di alcune polemiche legate alla sua non-partecipazione allo show Adrian di Adriano Celentano. Queste le parole della showgirl sul programma: “Sono una grande fan di Adriano e continuerò a stimarlo come artista. Ci avevo creduto tanto in quel progetto. Quando mi hanno cercato per i live sono corsa. Ma è stata un’ occasione persa. Ore e ore, girovagando per lo studio, attendendo che arrivasse Celentano. E nessuno prendeva alcuna decisione. Un giorno finalmente l’ ho visto, gli ho detto ‘Adriano il pubblico vuole te, non la tua assenza. I fan amano te’. Non c’ è stato nulla da fare. Così ho deciso di andarmene. Con il senno di poi ho fatto la scelta giusta. Visto anche il cartone”