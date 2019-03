Meteo Marzo, in arrivo una nuova perturbazione: piogge intense e ritorno della neve

Con oggi si conclude il mese di Febbraio. Bisogna ammettere che non è stato affatto un mese freddo, nonostante, infatti, siamo ancora in inverno inoltrato. Sebbene, il weekend scorso si è verificato un drastico abbassamento delle temperature. Tanto da provocare anche la neve a Napoli. Le temperature non sono state affatto rigide. Ma come sarà, quindi, il meteo per il mese di Marzo. Ormai la primavera è in procinto per entrare. Ma quando, però, potremo gustarci le temperature miti? A quanto pare, infatti, dovremo aspettare ancora un altro po’. Non dei tempi eccessivi, sia chiaro. Ma, in particolare, per alcune regione la primavera tarderà ad entrare. Vediamo tutto nel dettaglio.

Per ulteriori news d’attualità, il meteo, notizie di cronica, di curiosità e tutti i dibattiti della nostra politica odierna –> clicca qui

Meteo Marzo, in arrivo una nuova perturbazione: piogge intense e neve

Come vi avevamo spiegato in un recente articolo, infatti, per i primi quattro giorni di marzo, le temperature non giocheranno affatto a nostro favore. Secondo quanto riporta il sito ufficiale del Meteo, infatti, le condizioni meteorologiche per il mese di Marzo saranno del tutto instabili. Si alterneranno, quindi, perturbazioni cicloniche e rimonte anticicloniche. Cosa significa? Ci saranno giorni con un caldo africano, con conseguente aumento delle temperature. Ma anche giorni in cui le temperature diminuiranno drasticamente. Tanto che, al Centro Nord, si presenteranno frequenti e copiosi temporali. A differenza, invece, delle Alpi dove, a causa della temperatura gelida, ricomparirà la neve. La situazione, però, a quanto pare, sarebbe completamente differente per le regione del Sud. Proprio qui, infatti, le temperature non subiranno alcun tipo di alterazione. Anzi, sono garantite delle temperature superiori ai 20 gradi.