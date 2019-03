Paola Ferrari contro Diletta Leotta: “Brava, ma non concordo su una cosa”

Il testa a testa tra Diletta e la Ferrari va avanti ormai da tempo ed è partito tutto da alcune considerazioni fatte dalla nota conduttrice della “Domenica Sportiva”, trasmissione storica in onda sulla RAI, relative alle scelte fatte dalla giornalista siciliana. A quanto pare, però, come da lei stessa spiegato in una intervista concessa a “Storie italiane”: “Il giornalista ha riportato le mie dichiarazioni diversamente da quelle che erano le mie intenzioni. Ho detto che Diletta Leotta è molto bella ma, secondo me, il suo pregio è l’essere brava più che la sua bellezza. Io a quell’età non ero così spigliata”.

Paola Ferrari ancora contro Diletta Leotta

Al di là dei complimenti, però, la giornalista della RAI ha poi affrontato anche il tema legato alle scelte fatte da Diletta Leotta in materia di chirurgia estetica: “Non concordo con la scelta di ricorrere alla chirurgia per essere più appetibile. Ovviamente ognuno è libero di fare quello che crede. Per me, però, è sbagliato ricorrere in maniera così importante e invasivo alla chirurgia. Deve continuare così perché ha successo e guadagna tanto. Io sono una vecchia babbiona, però per alcune è certamente più facile avere successo. Lei è brava, bella e fortunata!” Questo scontro ha portato la Leotta a ricevere anche il tapiro di Striscia la Notizia.