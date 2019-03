Isola dei Famosi, Corona Fogli: il ‘pesante’ commento di Nino Formicola

Isola dei Famosi, tutti dicono la propria su quanto successo con Fabrizio Corona e Riccardo Fogli. Anche Nino Formicola, che vinse il programma nella scorsa edizione, si è sentito in dovere di schierarsi in maniera netta e precisa sulla vicenda. Nino Formicola ha sentito il bisogno di prendere le difese di Riccardo Fogli. Scagliando, dunque, un’invettiva non solo contro Fabrizio Corona, ma anche contro l’intera produzione.

Polemiche Isola dei Famosi: Nino Formicola si schiera dalla parte di Riccardo Fogli

L’intervento di Fabrizio Corona nel programma andato in onda in prima serata con Alessia Marcuzzi alla conduzione, di certo, non è passato inosservato. Non poteva essere altrimenti, del resto, viste le accuse che Fabrizio Corona ha mosso nei confronti di Riccardo Fogli e sua moglie, Karin Trentini.

Così, durante la trasmissione Mattino Cinque, Nino Formicola ci è andato giù duro. Ha attaccato il programma, la produzione, e le condizioni in cui si ritrovano i naufraghi costretti a patire litigi e fame. Ad un certo punto, Nino Formicola esclama: “Questo programma non è Pomeriggio Cinque”, quasi inevitabile a quel punto l’intervento di Federica Panicucci: “No Nino non ti permetto ti criticare i programmi delle mie colleghe”. Così, la Panicucci ha preso le parti di Barbara D’Urso e del suo programma, Pomeriggio Cinque. Tuttavia, resta il fatto che Riccardo Fogli, adesso, si ritrova lì sull’Isola dei Famosi con un peso molto grosso sulle spalle, tra fame, fatica, zanzare ed insetti. Insomma, non una situazione semplice da affrontare, quella di Fogli.

Tutti contro Fabrizio Corona: è bufera social

Non solo l’intervento di Alda D’Eusanio ed Alba Parietti in studio subito dopo le esternazioni di Fabrizio Corona. Subito dopo, sui social, si è scatenata una bufera immensa sull’ormai ex re dei paparazzi. Anche la sua ex, Belen Rodriguez, ha sentito il dovere di dire la sua. E non ha espresso di certo belle parole nei confronti di Fabrizio Corona, che di tutta risposta ha parlato in maniera non proprio simpatica della argentina.