Stasera in TV, martedì 5 marzo: Conversazioni su Tiresia. In prima serata su Rai 1 andrà in onda lo spettacolo scritto e interpretato da Andrea Camilleri.

Nella serata di martedì 5 marzo, mentre Rai2 trasmette la terza puntata del docu-film Il Collegio, la televisione pubblica fa un omaggio al celebre scrittore siciliano Andrea Camilleri, proiettando il suo ‘Conversazione su Tiresia’. Uno spettacolo forse unico nel suo genere, scritto e interpretato dallo stesso 94enne agrigentino.

Andato in onda l’11 giugno del 2018 nella maestosa cornice del Teatro Greco di Siracusa di fronte a 4mila spettatori, rimasti letteralmente rapiti dal racconto mitico pensato, scritto e narrato da Camilleri. Lo spettacolo è stato già proiettato al cinema, ‘per tre giorni, a novembre 2018.

Stasera in TV, martedì 5 marzo: Conversazioni su Tiresia: Trama

Conversazione su Tiresia, che oggi è anche un libro edito da Sellerio, è un racconto mitico, pensato, scritto e narrato da Andrea Camilleri che racconta la storia dell’indovino cieco, le cui vicende attraverso i secoli si intrecciano a quelle dello stesso scrittore.

Nella sua Conversazione, Camilleri dialoga con Omero, Sofocle, Seneca, Dante, T.S. Eliot, Apollinaire, Virginia Woolf, Borges, Pound, Pavese, Primo Levi, così come con Woody Allen, che fa apparire Tiresia ne La dea dell’amore, con il Pasolini dell’Edipo Re e con i Genesis di The Cinema Show, il brano sulle cui note si apre lo spettacolo.

La ricerca dello scrittore si snoda attraverso le epoche per raccontare un personaggio che è stato compiutamente sia donna sia uomo e che, come lo stesso scrittore, ha perso la vista. Saranno quindi le parole di Camilleri e la stessa voce dello scrittore a far risuonare la storia di Tiresia attraverso il racconto di quanti l’hanno narrato.

“Conversazione su Tiresia”, di e con Andrea Camilleri, è a cura di Valentina Alferj; la regia teatrale di è di Roberto Andò, la regia televisiva di Roberto Andò e Stefano Vicario, con le musiche dal vivo di Roberto Fabbriciani. Prodotto da Palomar