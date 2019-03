Fabrizio Corona parla in conferenza del caso Riccardo Fogli

Ha sollevato un polverone non di poco conto la questione nata nell’Isola dei Famosi relativa al presunto tradimento perpetrato dalla moglie di Riccardo Fogli nei confronti del marito, attualmente alle prese con questa avventura da naufrago. Nei giorni scorsi Fabrizio Corona ha inviato un video mandato poi in onda con il quale ha sferrato un attacco piuttosto duro al noto cantante dei Pooh.

Dal momento che le polemiche sollevate da queste notizie non sono state poche e che lo stesso Corona è stato duramente attaccato, l’ex re dei paparazzi ha annunciato tramite una storia su Instagram delle novità in arrivo.

Fabrizio Corona parla in conferenza del caso Fogli

Come detto, lo stesso ex fotografo ha annunciato delle novità importanti e delle dichiarazioni, come al solito, molto dure. Insomma, pare davvero che dopo essersi giustificato il giornalista siciliano con Riccardo Fogli sia pronto a tornare alla carica e, come al solito, ci sarà da divertirsi. Ovviamente, dalle 15.00 in poi, orario di inizio di questa conferenza, proporremo a tutti i nostri lettori le dichiarazioni rilasciate da Corona. Buona lettura a tutti.