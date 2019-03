Giulia De Lellis-Irama, il clamoroso retroscena: c’è un’altra donna avvistata con Irama dietro la rottura.

E’ la coppia più chiacchierata del momento. O meglio, la ex coppia. Pochi giorni fa Giulia De Lellis e il cantante Irama hanno annunciato la fine della loro storia. La notizia è stata accolta con molto dispiacere dai fan della nuova coppia, ma c’è anche chi ha gioito. Il motivo? Dietro all’improvvisa rottutra tra la famosa influencer e il vincitore dell’ultima edizione di Amici ci sarebbe il presunto ritorno di fiamma tra Giulia e il suo ex, Andrea Damante. I due infatti sono stati avvistati nello stesso hotel e pare che abbiano passato una notte insieme. Vero o falso? Non si sa. Quel che è certo è che le voci che girano sul triangolo De Lellis- Irama- Damante sono davvero molte. Tanto che il triangolo sembra essere diventato addirittura un quadrilatero. Poche ore fa infatti è spuntato il nome di una ragazza, con la quale Irama sarebbe stato avvistato e di cui Giulia non saprebbe nulla.

Giulia De Lellis-Irama, il clamoroso retroscena: c’è un’altra donna dietro la rottura della coppia

La fine della storia tra Giulia e Irama è stata ufficializzata sui social dal cantante, che attraverso una Instagram story postata sul suo profilo ha dato la notizia ai suoi fan. La sera prima però, il 4 marzo, l’idolo delle teenager si trovava a Parigi, e non era solo. Irama era a cena nel lussuoso Hotel Costes con una ragazza non proprio sconosciuta. Si tratta della modella Victoria Stella Doritou, ex fidanzata dell’attuale tronista di Uomini e Donne Andrea Zelletta. Che ci sia questa nuova misteriosa ragazza dietro la rottura? Non lo sappiamo. Ma pare che la De Lellis non fosse al corrente della vicenda. Dopo il terzo incomodo Andrea Damante, spunta quindi un’altra clamorosa ipotesi riguardo la fine di questa love story. Quale sarà la verità?

