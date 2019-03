Giulia Salemi torna a parlare della madre: parole davvero sorprendenti

La sua partecipazione all’ultima edizione in ordine di tempo del “Grande Fratello VIP” le ha consegnato non solo una impennata, per così dire, della sua fama, ma anche quello che pare essere l’amore della sua vita. La sua storia d’amore con Francesco Monte, infatti, prosegue a gonfie vele dal momento che non perdono occasione per condividere sui rispettivi canali social tutta la loro felicità.

Al di là di questo, però, non è tutto oro quello che luccica dal momento che ci sono stati momenti piuttosto duri durante questa parentesi. A partire, in maniera del tutto inevitabile, dal rapporto con sua madre di cui è tornata a parlare proprio in queste ore.

Giulia Salemi parla del rapporto con la madre

Ecco un estratto dell’intervista che ha concesso ai microfoni di “Chi” in cui ha parlato anche della madre Fariba dopo le tensioni nate per la sua ospitata durante una puntata del Grande Fratello VIP che portò all’eliminazione della modella. Queste le parole da le pronunciate: “Fatto pace con mia madre. Ma la TV non romperà mai un rapporto tra madre e figlia. Non ci siamo separate. Allontanate perché ė stata un mese in Iran. Ora tutto ok. Il resto? Fake news”.