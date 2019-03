Wesley Sneijder e Yolanthe Cabau​ divorziano dopo quasi 9 anni di matrimonio. La coppia annuncia la notizia della separazione in un comunicato congiunto

Adesso è ufficiale: Wesley Sneijder e Yolanthe Cabau si sono separati. La dichiarazione congiunta è stata pubblicata sul giornale olandese: De Telegraaf, la news che era stata portata alla luce dal gossip è stata ufficializzata da questa dichiarazione: “Abbiamo deciso di separarci, entrambi speriamo che venga rispettata la nostra privacy”. Ma perché il matrimonio è finito? Cosa abbia reso impossibile ricucire il rapporto ancora non è chiaro né è menzionato nella nota affidata alla stampa, ma da mesi giravano voci di una presunta crisi coniugale fra il 34enne calciatore ex Inter, Real Madrid e Galatasaray (ora all’Al Gharafa Sports Club in Qatar) e la bella modella e presentatrice di un anno più giovane, voci avvalorate anche dall’attività di Yolanthe sui social media.

Divorzio Sneijder-Yolanthe, l’indizio social della separazione

La crisi coniugale fra Sneijder e Yolanthe, che fino a qualche tempo fa era solo presunta per la quasi totale mancanza di foto insieme, è divenuta certezza in questi giorni. Gli ultimi scatti familiari risalgono a Capodanno e, per la precisione, all’1 gennaio per lui, poi l’ultimo indizio che ha dato la sensazione che qualcosa si fosse rotto: Yolanthe ha deciso di cambiare il suo cognome su Instagram, scegliendo di conservare quello da nubile (Cabau). Quasi a voler cancellare ogni traccia del passato. Per molti questo è stato il segnale inequivocabile che il feeling tra il calciatore e la modella è finito.

Ma a rendere più intricata la questione è un post pubblicato sull’Instagram dall’ex nerazzurro: una foto che ritrae Yolanthe con i figli Xess Xava (nato con la moglie attuale) e Jessey (figlio avuto dal calciatore dalle precedenti nozze con Ramona Streekstra), dove scrive: “Ho fatto un casino. La mia famiglia merita tranquillità. Chiedo nuovamente il rispetto della nostra privacy. Non siamo ancora separati”. Poche frasi che volevano servire forse a riportare un po’ di sereno, ma che non eliminano comunque i dubbi sul momento difficile della coppia.