Jessica Immobile sotto accusa sui social: la sua reazione è da applausi

Jessica Immobile sotto accusa sui social: la sua reazione sorprende tutti

La moglie di Ciro Immobile, Jessica, è stata gravemente accusata sui social. Poche settimane fa, infatti, la ragazza aveva annunciato sui social di essere in dolce attesa. Con un emozionante video, in cui svelava il sesso del nascituro a suo marito, la ragazza aveva annunciato ai suoi followers l’arrivo del terzo figlio. Ed è proprio su questo punto, infatti, che i suoi fan si sono scagliati. Non per la gravidanza, sia chiaro. Più che altro perché, in questi giorni, Jessica ha condiviso video mentre era intenta ad allenarsi in palestra. A detta dei suoi followers, infatti, una donna in dolce attesa non dovrebbe affatto sottoporsi a delle sedute ginniche. Immediata, però, è stata la reazione della ragazza.

Come dicevamo quindi, Jessica Immobile è stata presa di mira dai suoi followers dopo aver pubblicato alcune foto mentre si allenava. Insomma, delle accuse davvero assurde, parliamoci chiaro. Soprattutto, perché alcune di esse andavano anche sul personale. Criticando, in particolare, il suo tenore e stile di vita. Immediata è stata la reazione della ragazza che, evidentemente stanca di tali accuse inutili, ha espresso la sua opinione su Instagram.

Da come si può vedere, quindi, le accuse sono davvero pesanti. C’è chi, infatti, non la giudica una buona madre. Ma, come dicevamo, immediata è stata la risposta della ragazza. La quale, tramite un’IG stories, ha così risposto:

Insomma, Jessica non le manda certo dire. E, d’altra parte, non ha assolutamente torto. Voi da che parte state?