Maxi Urban Sanremo Young: chi è, carriera e canzoni

Sanremo Young: chi è Maxi Urban il concorrente del talent di Antonella Clerici.

Questa edizione di Sanremo Young è oramai entrata nel vivo. Domani, venerdì 8 marzo, ci saranno le semifinali. I giovani cantanti in gara rimasti si stanno impegnando al massimo durante le prove per arrivare alla finale e riuscire ad aggiudicarsi la tanto ambita vittoria del talent. Mai come quest’anno infatti vincere Sanremo Young ha una valenza grandissima. Il vincitore di questa edizione entrerà di diritto a far parte della prossima edizione del Festival di Sanremo 2020. Insomma un sogno che si trasforma in realtà per uno di questi giovani talenti italiani. Non ci resta che assistere alle ultime puntate di questo appassionante talent.

Uno dei giovani talenti rimasti in gara è Maxi Urban, cerchiamo di conoscerlo meglio. Massimiliano Urbanelli, dal pubblico di Sanremo Young conosciuto come Maxi Urban è un ragazzo di 17 anni e vive ad Ascoli Piceno. Massimiliano frequenta il quarto anno di Liceo Artistico, ma la sua grande passione è la musica. Sin da piccolo si approccia a questo mondo incantato. A soli sei anni infatti Maxi scopre la sua vocazione per il canto. I suoi cantanti preferiti sono Claudio Baglioni, John Mayer e Ultimo. Maxi è un ragazzo sognatore e, attraverso il talent Sanremo Young, vorrebbe realizzare il suo più grande sogno, ovvero partecipare al Festival di Sanremo. Ecco le sue parole al momento della presentazione: “Nella mia vita mi piace la musica, è una passione bellissima, ho iniziato a cantare da quando ero piccolissimo e spero di continuare perché mi emoziona tanto. L’emoji che più mi rappresenta? Penso la faccina con le stelle al posto degli occhi, perché mi piace sognare, mi piace immaginare cose che difficilmente si realizzano. La canzone avrei voluto scrivere o interpretare? Avrai, di Baglioni. Sicuramente è una canzone difficilissima per un ragazzo della mia età perché l’ha dedicata a suo figlio ma mi emoziona tanto”.

