Sembra essere tornato il sereno tra Nina Moric e Luigi Mario Favoloso. Lo dimostrano alcuni video postati su Instagram.

La coppia composta da Nina Moric e Luigi Mario Favoloso sembra essersi ricongiunta. I video parlano chiaro.

Nina Moric e Luigi favoloso di nuovo insieme: il video

L’ex concorrente del GF, Luigi Favoloso, ha pubblicato una serie di video dove si mostra insieme a Nina Moric.

La coppia, che si è rotta quasi un anno fa, sembra essersi ricongiunta di nuovo e, tramite alcuni video postati sulle Instagram Stories da Luigi, sembrano ora più uniti che mai.

Il video di Nina Moric e Luigi Favoloso sta facendo il giro del web: i due si abbracciano e accarezzano davanti la telecamera con le note di I’ll Never Love Again, brano del film A Star Is Born. Effusioni non di una coppia che si è lasciata, ovviamente.

Undici mesi dopo lo scontro in diretta TV al Grande Fratello, programma dove ha partecipato il ragazzo, sembra esser tornato il sereno.

Un ritorno di fiamma inaspettato per i fan che avevano abbandonato l’idea di loro due insieme, dopo l’ultimo messaggio di Nina Moric che annunciava così la fine della sua storia il 30 aprile 2018:

“L’amore a volte perde, ma non è l’amore in sé a perdere, ma tutto ciò che c’è di cornice. Ho perso la fiducia, mi hai mancato di rispetto e così abbiamo perso noi. E mi piace pensare che forse… eravamo le persone giuste al momento momento sbagliato. E avrai altre braccia che ti stringeranno, altri occhi che ti guarderanno…e conosceranno i tuoi punti deboli. Mi mancheranno le nostre litigate, le nostre risate, le nostre passioni, le nostre conversazioni. Mi mancheranno tanto i nostri viaggi mai scontati, la nostra Siria. Quattro anni pieni di sogni, svaniti in un attimo. E tutto questo lo sto dicendo con amore. Con tutto l’amore che ci siamo promessi ma tu ti sei dimenticato e hai perso… Qui eravamo a Damasco, io ci tornerò perché lì… sai solo tu cosa abbiamo capito, che la felicità non è il successo e non sono i soldi. Ciao Favs.. Niña”.

