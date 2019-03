Serale Amici 2019, Daytime 8 marzo 2019: ecco cosa è successo oggi e la lezione di Signorini che ha fatto piangere tutti.

Maria De Filippi si collega nuovamente telefonicamente con i ragazzi dentro la scuola di Amici di Maria De Filippi e dona nuovi suggerimenti ai concorrenti per scoprire chi saranno i due direttori artistici del Serale. Dopo però spazio ad una lezione commovente di Alfonso Signorini ai concorrenti di Amici 18.

Direttori Artistici Serale Amici 2019: due nuovi indizi

“Ad entrambi piacciono le moto ed entrambi la guida, questo è l’indizio”. I ragazzi così hanno di nuovo 20 minuti di tempo per decidere di provare i nomi e propongono: “Fiorello e Marco Mengoni”, Maria De Filippi però taglia metaforicamente le gambe nuovamente ai ragazzi dicendo che anche questa volta hanno sbagliato.

Alfonso Signorini Amici 2019: la lezione che commuove gli allievi

Si torna poi nel cuore delle scuola con Alfonso Signorini che torna tra i concorrenti che stanno cercando di arrivare al Serale e fa loro un discorso sulla fatica: “La fatica è un valore, ogni cosa va conquistata. Nella vita tu avrai sempre una persona sopra la tua testa cui fare riferimento. Voi ora avete i professori, la prima vera fatica è quella di dimostrare quello che siamo con ragione a loro. La cosa bella è costruire il proprio talento aggiungendo dei tasselli per essere più forti contro la fatica di relazionarci agli altri”. Signorini chiede così ad Alessandro Casillo perché vive il mondo adulto in modo così ostile: “Ho paura del giudizio”. Signorini dichiara che non bisogna pensare agli altri, ma lavorare su se stessi. “Dobbiamo essere umili e consapevoli di quanto siamo ignoranti! Quando ho abbracciato mia mamma per la prima volta ho capito che lei non aspettava altro che quello e sono andata oltre le mie paure, la mia fatica di espormi”. Le parole commuovono pesantemente i ragazzi della scuola di Amici 2019 tanto che Alessandro e Giordana arrivano a chiarirsi dopo essere stati distanti per tanto tempo.

