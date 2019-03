Ballando con le stelle 2019, annuncio a sorpresa di Milly Carlucci: svelati i nomi di tre concorrenti

Siamo al cospetto di un programma che negli anni ha riscosso un successo via via crescente e che quest’anno è attesissimo. Sarà, infatti, la quattordicesima edizione che vedrà la luce e si tratta di un fattore non di poco conto. Il fatto che venga riproposto per l’ennesima volta dimostra che risulta essere ancora molto seguito nonostante il tempo che passa. Il debutto della nuova edizione è prevista per sabato 30 marzo e c’è tanta attesa di conoscere i nomi dei concorrenti che vi prenderanno parte.

Ospite del programma “Italia sì”, Milly Carlucci, presentatrice del programma, ha svelato l’identità di tre dei personaggi famosi che animeranno lo show. E la sorpresa non può che essere tanta.

Ballando con le stelle 2019, svelati i nomi di tre concorrenti

La prima concorrente di cui è stata svelata l’identità è la ormai famosissima Suor Cristina: vincitrice di “The voice of Italy” e diventata una star per il suo modo particolare di interpretare il ruolo di suora, si esibirà senza svestirsi della sua tunica. Gli altri due personaggi che prenderanno parte a questo spettacolo sono l’attore Angelo Russo ed il politico berlusconiano Antonio Razzi. Nei giorni scorsi, però, la conduttrice aveva dovuto incassare a malincuore anche un “no” non di poco conto.