Maria De Filippi, brutta ‘stoccata’ da Sgarbi sul matrimonio con Costanzo. L’opinionista si è lasciato andare a delle dichiarazioni piuttosto forti durante un intervento a Pomeriggio 5.

A Pomeriggio Cinque, durante un collegamento, l’opinionista e critico d’arte si è lasciato andare a delle dichiarazioni piuttosto forti su Maria De Filippi.

Il tema del talk si concentra sul sesso in cambio di carriera da parte delle donne, dopo una frase-shock di Lory Del Santo: “Non c’è niente di male a concedersi per lavoro“. A quel punto, gli ospiti si dividono nelle posizioni.

“Ma allora Lory Del Santo è una p******a“. Affermazione che ha colpito tutti, compresa la padrona di casa che ha immediatamente cercato di placare i toni della discussione.

Maria De Filippi, brutta ‘stoccata’ da Sgarbi

Vittorio Sgarbi, dopo vari tentativi da parte della padrona di casa Barbara d’Urso di frenarlo, dice: “Anche Maria De Filippi è stata con Costanzo per la carriera, lo ha detto lei stessa, cosa c’è di male?“

“Maria De Filippi mi ha dato ragione, la sua carriera è nata con Maurizio Costanzo. L’ha detto lei. Studia invece di dire stronz*te. E’ un dato assolutamente normale”

La conduttrice cerca di sdrammatizzare con la sua solita ironia, difendendo la collega Maria De Filippi: “È diventata conduttrice, ma è bravissima. Non l’ha facilitata e poi qui si sta parlando d’altro. E comunque Maria è innamorata di Maurizio“.

Intanto la coppia formata da Maria De Filippi e Maurizio Costanzo ha raggiunto il traguardo delle nozze d’argento. “Sinceramente? Non l’avrei mai pensato. Nella mia vita ho pensato a tutto, anche di dimagrire: ma arrivare a 25 anni di matrimonio, no.”ha dichiarato Maurizio.

Maurizio Costanzo ha svelato quello che per lui è il segreto di un matrimonio duraturo. “In tanto tempo insieme non hanno mai discusso. “Nel matrimonio non dev’esserci pesantezza. Tutto scaturisce dal piacere di vedersi. Pensi che Maria e io in 25 anni non abbiamo mai litigato“.

