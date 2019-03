Elisabetta Canalis in costume: tutti la attaccano per quel ‘dettaglio’ sul corpo

Elisabetta Canalis mostra un fisico smagliante nell’ultima foto postata su Instagram. In costume da bagno: un costume particolarmente affascinante. E’ in riva al mare, tranquilla e rilassata. Anzi, forse ‘rilassata’ non troppo. Infatti, è proprio questo il dettaglio che non sfugge ai followers. Elisabetta Canalis ha praticamente tirato un po’ in su la pancetta. Se proprio così la vogliamo chiamare. Insomma, era come se trattenesse il respiro. Così, non sono mancati i commenti di persone che l’hanno criticata per questo gesto. Sì, può sembrare assurdo, ma talvolta sui social è errore madornale anche tirare il respiro mentre si scatta una foto in riva al mare. Un gesto troppo grave che gli haters non le hanno perdonato.

Elisabetta Canalis in costume: il dettaglio che notano tutti

Elisabetta Canalis è in forma perfetta. Magra, asciutta, non sa cosa significhi un filo di grasso. Sappiamo tutti che la ex velina è una sportiva: da qualche tempo, infatti, si è data alla lotta. Non sappiamo qual è il nome preciso dello sport, ma alcuni video postati su Instagram ci ha fatto intendere che non si trattasse di qualcosa di ‘tranquillo’.

Così, si è messa in costume ed è andata al mare. Ma, come detto, in quest’epoca in cui è molto facile commentare i post di personaggi pubblici, bisogna stare attenti anche a quanto e quando si trattiene il respiro. Magari, per Elisabetta era semplicemente un sospiro. Un principio di sbadiglio. Oppure un’inspirazione intensa per godersi un po’ l’aria di mare. Niente da fare: per gli haters è scandaloso, troppo scandaloso trattenere il respiro in una foto ed hanno cominciato a ripeterle: “Respira”. Ma non solo, alcuni sono andati giù anche più pesanti. Abbiamo raccolto diversi commenti, ma abbiamo deciso di mostrarne solo uno, quello più simpatico:

“Ma allora anche tu sei umana?”, è quello che le chiede una fan su Instagram. In effetti, vista tanta bellezza si potrebbe cominciare ad immaginare che la Canalis sia una creatura proveniente da altri pianeti. E invece no, è solo una bellissima donna.