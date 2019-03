Belen Rodriguez non ne può più: la reazione da applausi su Instagram. La showgirl argentina risponde ad un commento di un follower.

Belen Rodriguez continua ad essere continuamente sulla bocca di tutti. La showgirl argentina, negli ultimi anni ha aumentato a dismisura la sua fama a livello nazionale e internazionale grazie all’utilizzo dei social. Spesso però, come accade anche per tanti altri personaggi famosi e dello spettacolo, ci si trova a dover affrontare non solo tanti commenti positivi e apprezzamenti, ma anche messaggi e critiche di poco gusto.

Belen Rodriguez come sappiamo, aggiorna i suoi fan tramite la pagina Instagram con foto e video che la ritraggono in momenti diversi della sua giornata. Da poco Belen ha così pubblicato una foto del backstage di Sanremo Young con la didascalia “Arriviamo…. adesso….. san remo young”. Una foto semplice come tante altre, eppure questa volta tra i commenti non ci sono state solo parole positive, come chi ha augurato una buona fortuna a Belen per la puntata, ma anche critiche e commenti negativi. La showgirl argentina ha deciso questa volta di rispondere e ha letteralmente zittito l’hater.

Belen Rodriguez: la reazione da applausi su Instagram

Nei commenti di Instagram, sotto la foto pubblicata da Belen Rodriguez, si legge un commento di un hater che scrive: “Fai ridere i polli!! Adesso vuoi far credere che capisci di musica? Ma fammi il piacere va…“. Una critica abbastanza forte. Immediatamente i fan si sono scagliati contro il commento di questo followers, ma alla fine è intervenuta anche la Rodriguez stessa che ha “zittito” l’hater: “E io ti mando un bacio enorme mi amor”. Una risposta alquanto ironica volta a zittire il ragazzo in questione, ma, probabilmente, anche tutti gli altri che non vedono di buon occhio la presenza di Belen tra i giudici di Sanremo Young.



