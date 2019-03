Andrea Iannone, durissimo sfogo nella notte: è per Belen Rodriguez?

Iannone è senza ombra di dubbio uno dei motociclisti di maggior talento del panorama italiana e non solo, dal momento che ormai da anni viaggia sulla cresta dell’onda, come si suol dire. In realtà però il suo nome ha spesso trovato spazio nella cronaca rosa, come si suol dire, dal momento che ha avuto una storia d’amore con una delle donne più in vista in Italia.

Si tratta, per chi non lo sapesse, di Belen Rodriguez. Nel cuore della scorsa notte il pilota ha condiviso sul suo profilo Instagram una storia contenente un duro sfogo ed in molti hanno pensato che sia indirizzato proprio alla modella argentina.

Andrea Iannone, sfogo nella notte

“Non mi interessa cosa avevo o cosa avrei potuto avere. Mi interessa ciò che ho oggi. Ciò che mi ha fatto tornare le sensazioni che per qualche anno mi sono mancate, la tranquillità e la serenità non si possono comprare e oggi io mi sento felice e tranquillo”. Questo il messaggio contenuto nella sua storia, in cui molti hanno trovato e ravvisato un riferimento alla sua storia con Belen. Di recente lo stesso pilota pare aver intrapreso una nuova love story.