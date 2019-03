Vieni da Me, Caterina Balivo, la foto per l’8 marzo con la figlia fa scoppiare il caos sui social come Instagram.

Caterina Balivo continua a condurre con grandissimo successo il suo programma di Rai 1 Vieni da Me. Nel suo salotto pomeridiano, la conduttrice ha sempre svariati ospiti che la accompagnano e che, con le loro interviste e le loro storie, rendono il programma uno dei più amati e seguiti nel primo pomeriggio. Dopo un inizio un po’ “addormentato” del programma, ormai Caterina Balivo ha una sua fetta di pubblico di fedelissimi che la accompagnano giorno dopo giorno. Ma non solo fedelissimi del programma Vieni da Me, i suoi fan sono dei veri e propri follower che seguono la Balivo anche sui social e nella sua vita privata.

Caterina Balivo e la figlia su Instagram

Non stupisce quindi che ogni post pubblicato da Caterina Balivo su Instagram ottenga sempre un gran numero di like e mi piace. Negli ultimi giorni abbiamo visto Caterina Balivo festeggiare e celebrare a suo modo la festa della donna e, proprio nella giornata dell’8 marzo, ha pubblicato una foto che la ritrae di schiena mentre passeggi insieme a sua figlia. La foto era accompagnata dalla didascalia Who Run the World? Girls!

La foto è piaciuta ai fan, ma allo stesso tempo i followers di Caterina Balivo non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio particolare e, ovviamente, la polemica si è scatenata. Nella foto Infatti si vede Caterina Balivo in abiti leggeri quasi estivi, mentre sua figlia è vestita con cappotto, cappello e pantaloni lunghi, insomma: in modo invernale.

Tantissimi fan hanno così chiesto il perchè di questo abbigliamento nei commenti e hanno accusato Caterina che una foto così naturale, con questa discrepanza di abbigliamento, fa quasi pensare che sia un contenuto quindi creato ad hoc per acchiappare “mi piace”. Tantissimi fan l’hanno quindi accusata, ma tantissimi altri, invece, hanno sostenuto Caterina dichiarando che la foto era bellissima, spontanea e anche se fosse stata creata proprio la Festa della Donna 2019 poco importava perché era comunque emozionante come scatto.

