Cecilia Rodriguez e Ignazio: figlio in arrivo? L’indiscrezione

In molti, all’inizio di questa love story, avevano più di qualche dubbio relativo alla sua durata. Eppure, però, la bellissima Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser hanno smentito tutto rivelandosi essere più uniti di quanto fosse lecito aspettarsi. Molto spesso dimostrano, infatti, tramite social in maniera pubblica il loro amore. Ricordiamo, infatti, che questa storia è nata all’interno del Grande Fratello VIP tra mille polemiche, con la modella argentina che, all’epoca dei primi approcci, era ancora fidanzata con Francesco Monte.

Proprio, però, tramite il suo profilo Instagram la sorella di Belen Rodriguez ha dato quello che potrebbe essere considerato a tutti gli effetti un indizio non di poco conto relativo alle intenzioni di questa coppia in prospettiva futura.

Cecilia Rodriguez ed Ignazio, figlio in arrivo?

Nella giornata di ieri, infatti, proprio l’argentina ha aperto su Instagram, in modalità storie, ha aperto una sessione di domande e a chi le ha chiesto di un figlio ha risposto in questo modo a dir poco molto chiaro: “Assolutamente sì! Dopo un nipote come Santi vorrei fare almeno tre figli”. Insomma, qualcosa di più di una semplice apertura. Chissà come la penserà Ignazio, che di recente ha fatto un bellissimo gesto per la sua partner.