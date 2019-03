Stash Amici 19 presenta al pubblico la donna che gli ha cambiato la vita

Non è mai facile, allo stato attuale delle cose, imporsi nel mondo dello spettacolo e, in maniera più specifica, in quello della musica. Per quanto, infatti, i talent show rappresentino una rampa di lancio di quelle importanti, è innegabile che continuare a cavalcare l’onda non sia per niente facile. In tal senso, Stash, con i suoi “The Kolors”, rappresenta di certo una eccezione.

Sia come cantante che come insegnante della trasmissione “Amici” ha riscosso un successo davvero notevole. Sono, infatti, assolutamente fuori dal comune le sue qualità che gli hanno permesso di affermarsi in maniera importante in un tempo relativamente breve. Inevitabilmente, però, quando si diventa famosi così giovani, rivolgere un pensiero a chi ha contribuito a renderlo una istituzione. E così proprio Stash ha deciso di rivelare pubblicamente il nome della donna che gli ha cambiato la vita.

Stash Amici 19, ecco la donna che gli ha cambiato la vita

Lo ha fatto a suo tempo con un bellissimo post condiviso sul suo profilo Instagram. Il nome della donna in questione è, ovviamente, quello di Maria De Filippi. Prima, infatti, il successo, o trionfo, ad “Amici”, poi la partecipazione a questa edizione del talent show come insegnante. Tutto sotto l’ala della De Filippi. A tal proposito, è stato esilarante il suo siparietto con la Celentano.