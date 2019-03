Su Instagram Justin Bieber ha pubblicato un post che fa preoccupare i fan.

Il noto cantante canadese sta attraversando un periodo complicato.

Justin Bieber, il noto cantante nato grazie al suo successo su Youtube, naviga in condizioni di salute piuttosto difficili. Circa un mese fa ci fu una rivelazione da parte di E! News che ha allarmato e preoccupato molto i suoi fan. Il giornale infatti rivelò che il giovane cantante sta affrontando un periodo difficile scrivendo: “Justin Bieber sta combattendo contro la depressione”. Tuttavia nelle ultime ore il cantante ha parlato per la prima volta del suo problema, confidando il suo malessere ai fan attraverso un post pubblicato su Instagram. Justin sarebbe comunque in cura da uno psicologo e starebbe frequentando assiduamente il pastore Carl Lentz: il cantante 25enne, infatti, è molto credente. Ma scopriamo insieme qualcosa in più riguardo al post pubblicato su Instagram che sta tanto facendo discutere.

LEGGI ANCHE: Jed Allan è morto: dopo Luke Perry muore un altro attore di Beverly Hills

Justin Bieber, il post su Instagram fa preoccupare i fan: “Pregate per me”

Stesso il cantante canadese aveva ammesso, durante una recente intervista a Vogue, che fosse reduce da un periodo complicato. Ma i suoi fan erano certi fosse un problema archiviato. Invece proprio nelle ultime ore l’artista ha scritto in un post su Instagram: “Volevo solo darvi degli aggiornamenti, spero che riusciate a capire quello che sto vivendo. In questo periodo sto lottando molto, mi sento super scollegato e strano. – afferma Justin in merito al suo problema e continua – Non sono preoccupato perché alla fine mi riprendo sempre, vi chiedo semplicemente di pregare per me. Dio è fedele e le vostre preghiere funzionano davvero. Sto attraversando la stagione più umana della mia vita” conclude il cantante facendo un appello ai suoi fan. Un post che in poche ore ha raccolto più di quattro milioni di like. La preoccupazione è forte e i fan già hanno ammesso di pregare tanto per lui.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito del mondo dello spettacolo, del cinema e della TV in senso assoluto e per non perderti mai delle news relative agli attori più importanti su scala mondiale: CLICCA QUI