Vieni da Me, Paolo Conticini racconta lati piccanti della sua vita privata.

Paolo Conticini è ospite a Vieni da Me di Caterina Balivo. L’attore si è prestato alle domande al buio e sono arrivate anche delle domande piuttosto scottanti che riguardano la sua vita privata.

Leggi anche: Vieni da Me, Paolo Conticini: “Ho dato una delusione enorme a mio padre”

Vieni da Me, Paolo Conticini: “Se mia mogli mi tradisse”

La prima domanda è: Se scoprissi che tua moglie ti ha tradito lo perdoneresti? Paolo Conticini così ha risposto: “Bisogna ritrovarsi, è facile dire che faresti qualcosa piuttosto che qualcos’altro. L’idea che qualcuno la corteggi mi può innervosire o rendere orgoglioso. Sul tradimento non ci ho mai pensato e non mi è mai capitato, stiamo insieme da 25 anni, non so se la perdonerei, ripeto, bisognerebbe ritrovarcisi”. Paolo Conticini poi aggiunge: “Io avverto sempre prima di tornare a casa, non faccio sorprese”.

Paolo Conticini “Sono l’amante perfetto”, la confessione a Vieni da Me

Sulla stessa linea arriva una domanda “Sei mai stato l’amante di una donna sposata?”. Conticini risponde di sì: “Ero una preda per le donne grande, ho avuto diverse esperienze che sono andate almeno per me, benissimo! Ero l’amante perfetto. Ho ripreso la scuola a 28 anni, ho preso la Maturità a quegli anni e sono anche stato l’amante di alcune professoresse”. Le domande proseguono e chiedono a Conticini se non gli piacerebbe essere padre: “Mi piacerebbe, ma le cose devono venire, se non verrà pazienza”. Caterina Balivo però si oppone: “Io questa domanda non l’avrei mai fatta perché ho capito che lì dietro potrebbe esserci un mondo. Magari ho davanti, non è il tuo caso, una donna che sta lottando per avere un figlio o che non vuole essere madre e deve essere rispettata, così come gli uomini” chiosa la Balivo.

Ti sei mai innamorato di una collega, si chiede poi e Conticini non ha dubbi: “Perdutamente di Veronica Pivetti, ma io sono uno fedele. Veronica per me è stato un innamoramento platonico. Da quando c’è stato il primo provino è scattato un feeling unico. Lei è una donna e una attrice da cui si può imparare moltissimo”.

Per ulteriori news su Caterina Balivo, la sua vita privata, il programma Vieni da Me e tutte le migliori interviste dello show –> clicca qui