Karina Cascella senza peli sulla lingua su Instagram: l’attacco a Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, dopo la lite degli ultimi giorni.

Una lite che ha coinvolto l’intero web. Parliamo di quella nata tra Pietro Tartaglione e Giulia De Lellis. Dopo il botta e risposta dei due ex protagonisti di Uomini e Donne, vari personaggi noti non hanno perso tempo per dire la loro sull’accaduto. L’hanno fatto attraverso i propri profili social, con commenti, storie e frecciatine non proprio velate. Da Rosa Perrotta a Taylor Mega, sono stati in tanti a partecipare attivamente alla discussione, e qualche ora fa c’è stata un’altra persona che ha lasciato intendere la sua opinione a riguardo. Si tratta di Karina Kascella, opinionista fissa del salotto di Barbara D’Urso, che con la fidanzata di Pietro Tartaglione non ha proprio un rapporto idilliaco. Scopriamo le sue dichiarazioni!

A distanza di qualche giorno dalla sorprendente lite nata tra Pietro Tartaglione, la sua fidanzata Rosa Perrotta e Giulia De Lellis, anche Karina Cascella dice la sua. E non lo fa con un post chilometrico, né con alcuna frase. Semplicemente attraverso un paio di faccine, in una Instagram Story pubblicata qualche ora fa. Nella foto in questione, la Cascella mostra una domanda che le è stata posta da un utente, ovvero “Cosa pensi della storie di Pietro, Rosa e Giulia?”. Una risposta, la sua, del tutto originale: nessuna frase, due semplici faccine che però sono molto eloquenti.

Non si fatica quindi a capire da che parte stia Karina. Anche perchè è ben noto che tra l’opinionista e Rosa Perrotta non scorra proprio buon sangue. Le due infatti si sono scontrate più volte, soprattutto nelle trasmissioni della D’Urso, in cui Karina ha più volte sottolineato l’eccessivo ricorso alla chirurgia estetica da parte della Perrotta. Insomma, per Karina ha ragione Giulia De Lellis, su cui la Cascella si è ricreduta molto soprattutto negli ultimi tempi. E voi, da che parte state?

