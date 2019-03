L’Eredità, colpo basso per Flavio Insinna: programma a rischio?

Brutte notizie in arrivo per i fan del famoso game show L’eredità. Sembra proprio, infatti, che gli ascolti non vogliano per nulla decollare. Tanto che la Rai ha pensato di sospendere il programma per un po’. A rivelarlo in anteprima è Dagospia. Si vocifera, addirittura, che il pre serale di Rai Uno non termini completamente la stagione. E che la messa in onda riparta direttamente ne gennaio 2020. Insomma, un colpo passo per il programma. E non solo. A farne le spese, qualora la notizia fosse vera, sarebbe ovviamente Flavio Insinna. Il conduttore, infatti, dopo la morte di Fabrizio Frizzi, ha preso le redini del programma. Ma a quanto pare, però, ben presto la situazione cambierà radicalmente.

Secondo quanto rivela il sito di Roberto D’Agostino, quindi, ci sarebbero delle grosse novità in Rai. Ed, in particolare, per L’Eredità. A quanto pare, infatti, il mancato successo del programma continua sempre di più. Tanto che l’azienda ha deciso di fargli prendere una bella pausa. Infatti, si dice addirittura che la messa in onda del famoso game show di Rai Uno ritorni direttamente nel gennaio del 2020. Insomma, si tratterebbe quasi di un anno intero. E, se così fosse, da quale programma potrebbe essere sostituito? Sempre Dagospia, infatti, rivela che potrebbe prendere il suo posto un altro famoso quiz. Parliamo, infatti, di Reazione a Catena. Lo show estivo che, con Amadeus, è arrivato ad ottenere un notevole successo. A quanto pare, quindi, le sorti de L’Eredità sono stata già decise. Voi siete d’accordo con questa drastica presa di posizione?