Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi e il patrimonio pazzesco dell’azienda

Il nome di Tomaso Trussardi non ha bisogno di particolari presentazioni dal momento che circola da tempo. Sia in ambienti legati al mondo del gossip che alle sfere più vicine all’alta moda. Nato a Bergamo il 6 aprile 1983, il nome quanto meno singolare per la presenza di una sola “m” è stato scelto da sua sorella Beatrice. E’ il marito di Michelle Hunziker, con cui si è sposato il 10 ottobre del 2014 e con la quale vive una vita a dir poco serena. Singolare anche un altro aspetto: rispetto a sua moglie è più giovane di sei anni.

E’ il CEO della azienda di famiglia, la “Trussardi”, per l’appunto ed in passato ha anche esercitato la professione di giornalista. Ovviamente, quello che lascia a bocca aperta è il patrimonio di famiglia della azienda in questione.

Michelle Hunziker, il marito Tomaso Trussardi: il patrimonio della azienda di famiglia

Stando a quanto raccolto dai magazine Bilan e Bilanz il patrimonio dell’azienda di famiglia è stimato tra i 200 ed i 300 milioni di franchi, dal momento che anche lui ha la cittadinanza svizzera e per questo motivo non viene valutato in euro. In ogni caso, si tratta di una cifra a dir poco da urlo. Fanno parte della società anche la moglie e la figlia della stessa, Aurora. Michelle Hunziker di recente ha dovuto fare i conti con un episodio spiacevole in diretta televisiva.