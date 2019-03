Teresa Langella e Andrea Dal Corso, la clamorosa indiscrezione: c’è un’altra ragazza tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne.

Sono o non sono una coppia? E’ la domanda che tutti si stanno ponendo negli ultimi giorni. Di chi parliamo? Di Teresa Langella e Andrea Dal Corso naturalmente. I due, che dalla trasmissione Uomini e Donne sono usciti separati, sembra si siano avvicinati negli ultimi giorni. Dopo aver rifilato un bel no alla tronista, Andrea sembra infatti essere tornato sui suoi passi, rivalutando la sua scelta e provando a riconquistare il cuore della bella napoletana. Una notizia che ha lasciato tutti senza fiato, ma che sembra avere avuto delle conferme. Lo stesso Andrea in un video girato in discoteca qualche giorno fa ha dichiarato di essersi visto con Teresa. Ma proprio quando sembrava che la coppia si fosse ricongiunta, ecco che una nuova interessante voce ha portato nuovo dubbi sulla relazione. Voce che farebbe riferimento a una presunta ragazza con cui il bel corteggiatore si sarebbe visto. Scopriamo di più.

Nella già complicata relazione tra la tronista Teresa Langella e il suo corteggiatore Andrea Dal Corso si inserisce una terza persona. Si tratta di Guendalina Rodriguez. Già da giorni sul web, giravano voci di una presunta storia tra la Rodriguez e Andrea, ma nulla è mai stato confermato. Nelle ultime ore però sono state proprio le parole della ragazza ad alimentare i dubbi. Da alcune Instagram Stories postate da Guendalina qualche ora fa, si capisce che la ragazza abbia avuto davvero un “incontro ravvicinato” con Andrea, che però definisce solo un amico. Avrà detto tutto? Non lo sapremo mai.. o forse si. Sempre da una storia postata dalla ragazza, in cui appare un treno in direzione Roma, pare infatti che possa esserci anche lei tra gli ospiti della prossima registrazione di Uomini e Donne. Che sia la volta buona per sapere finalmente tutta la verità? Non ci resta che attendere.

