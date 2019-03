Fabrizio Corona contro Barbara D’Urso: arriva l’inaspettata decisione dell’ex re dei paparazzi.

E’ tutto pronto per il nuovo programma di Barbra D’Urso targato Mediaset. Mercoledì 13 marzo andrà in onda per la prima volta l’attesissima trasmissione intitolata “Live – Non è la D’Urso”. La protagonista indiscussa del programma sarà Carmencita insieme ai suoi tanti ospiti illustri. In questi giorni la D’Urso ha annunciato diverse anticipazioni del suo imminente nuovo show. Oggi, ad esempio, la conduttrice ha annunciato che uno dei suoi ospiti sarà Thomas Markel Junior, fratello della principessa Meghan. Tra i tanti ospiti però quello che fa più clamore è uno ed uno soltanto: Fabrizio Corona. Somo passati circa dieci anni da quando ci fu un acceso scontro tra Barbara e Fabrizio, da allora i due non si sono più incontrati. Nei prossimi giorni però le cose potrebbero cambiare.

Barbara D’Urso invita Fabrizio Corona come ospite della sua nuova trasmissione: arriva la conferma dell’ex re dei paparazzi

Poco tempo fa Fabrizio Corona rivelò di voler fare dei passi indietro nei confronti di Barbara D’Urso, chiedendogli scusa per le parole che, in passato, gli aveva riservato. Facendo così presagire ad una imminente riconciliazione tra i due. Le scuse dunque potrebbero arrivare proprio in diretta televisiva durante la prima puntata di Live – Non è la D’Urso, mercoledì 13 marzo. Intanto sul suo profilo Instagram Fabrizio Corona ha pubblicato delle storie in cui parla di una sua scelta che comunicherà a breve. Ecco le sue parole: “La scelta che ho deciso di fare che potrebbe essere discutibile ve la comunicherò domani. Ma soprattutto sarà una scelta che mi vedrà protagonista Mercoledì 13 alle ore 21.30″. Infine ecco che arriva anche la conferma del direttore generale dell’informazione di Mediaset, Mauro Crippa: “La risposta è sì, al momento dovrebbe essere presente”. Insomma, l’annuncio è stato fatto, le conferme sono arrivate, adesso non ci resta che aspettare mercoledì sera.

