Uomini e Donne, Teresa e Andrea: ormai non c’è più dubbio sulla loro storia.

Una love story che non sembra avere fine. O che forse non è mai iniziata. Parliamo di quella tra l’ex tronista Teresa Langella e il suo corteggiatore Andrea Dal Corso. Secondo le ultime indiscrezioni, i due si sarebbero riavvicinati. Dopo il secco no rifilato alla bella napoletana durante la festa in villa, Andrea avrebbe infatti cambiato idea, cercando di riconquistare il cuore di Teresa. Le voci sulla presunta coppia però, sono davvero tante. C’è chi addirittura ha parlato di una terza incomoda, Guendalina Rodriguez, con cui Andrea si sarebbe frequentato. Dov’è la verità? Ebbene, dalle anticipazioni che girano sul web sulla registrazione di Uomini e Donne di oggi 11 marzo 2019, sappiamo che in studio erano presenti anche i due ex protagonisti.. E le loro parole tolgono ogni dubbio.

Uomini e Donne, Teresa e Andrea: ormai non c’è più dubbio. Le anticipazioni.

Nella registrazione di oggi 11 marzo 2019 della trasmissione Uomini e Donne, in studio erano presenti anche Teresa Langella e Andrea Dal Corso, pronti finalmente a fare un po’ di chiarezza sulla loro situazione. Dopo una leggera indecisione su chi dei due dovesse iniziare a parlare, l’ex corteggiatore prende la parola, e inzia a dare le sue spiegazioni. Spiegazioni soprattutto riguardo il suo no, i motivi che l’hanno spinto a rifiutare la ragazza ma soprattutto quelli che l’hanno spinto a ricercarla.

Dai discorsi dei due protagonisti, esce fuori che la presunta coppia ha trascorso ben due giorni insieme. Giorni in cui hanno parlato tanto e si sono chiariti. Ma hanno anche riso molto, tanto che l’ex tronista avrebbe voluto che Andrea mangiasse a casa sua, per poi cambiare idea ritenendola una scelta un po’ azzardata. Due giorni piacevoli insomma, in cui tra i due è scattato anche un bacio. Dov’è il problema? La mancanza di fiducia di Teresa, che non sa ancora quali certezze possa darle Andrea e non riesce a dimenticare il suo rifiuto. Riuscirà la bella napoletana a dimenticare il passato e iniziare una storia con Andrea?