Albano Carrisi è una minaccia per l’Ucraina: arriva la risposta del cantante.

Il cantante italiano Albano Carrisi è stato inserito nella lista nera dal ministero della Cultura dell’Ucraina. La nazione considera il noto cantante italiano di Cellino San Marco una minaccia per il paese. Una notizia che in poche ore ha fatto il giro del mondo ed ha sorpreso non poco. Ma davvero Albano è una minaccia per l’Ucraina? E cosa avrebbe fatto mai di così grave da essere considerato tale? Queste domande se le stanno ponendo in molti. Per cercare di fare chiarezza e capire anche come l’ha presa il diretto interessato, Striscia la Notizia è andata ad intervistare Albano e a consegnarli il tanto ‘temuto’ tapiro d’oro. Ed ecco quali sono state le parole del cantante.

Leggi anche -> Albano Carrisi nella lista nera: per l’Ucraina il cantante è una minaccia | VIDEO

Albano Carrisi riceve il tapiro d’oro e dice la sua sulla lista nera Ucraina

Leggi anche -> Rita Dalla Chiesa a Domenica In: sta male, poi l’appello di Mara Venier ad Albano

Martedì 12 marzo andrà in onda il servizio di Striscia la Notizia in cui Albano Carrisi riceverà il tapiro d’oro. Durante la consegna il cantante di Cellino San Marco dirà la sua sulla ‘questione Ucraina’. Ecco un piccolo estratto di ciò che andrà in onda nel servizio di stasera. Albano non le ha mandate a dire: ” Indagherò perché voglio voglio sapere a cosa si riferisce questo encomio che mi hanno donato dall’Ucraina. Non sarà piaciuto il mio canto, ma allora perché il Presidente mi ha chiamato per cantare? Oggi sono su tutti i giorni del mondo con questo titolo: terrorista. Black list può anche passare, ma addirittura terrorista”. Secondo voci provenienti dall’Ucraina, Albano sarebbe stato inserito nella lista nera, perché considerato molto amico di Putin. Cosa che però lo stesso cantante italiano ha prontamente smentito in una intervista a RTL 102.5 con queste parole: “Io non ho mai parlato di amicizia con Putin e mi dispiace, non sono amico perché è impossibile essere amico di una potenza del genere ma ho avuto l’opportunità di conoscerlo in tre occasioni ed è una persona eccezionale“.

Per essere sempre aggiornato in tempo reale sulla vicenda Albano-Ucraina, allora CLICCA QUI