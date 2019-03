Diletta Leotta in tenuta da corsa: leggins troppo stretto, follower impazziti

Diletta Leotta è uscita per un po’ di corsa nella sua bella Sicilia. Un po’ di allenamento per tenersi in forma anche durante queste vacanze di Natale è quasi d’obbligo per una come lei. Lei che ama avere un fisico scultoreo. La bellezza è un dono divino, sì, ma bisogna anche curare il corpo affinché rimanga sempre bello com’è. Questa mattina, Diletta Leotta è uscita per una piccola corsa che l’ha condotta fino ad Acitrezza. Uno dei posti più belli dell’isola, che gode di alcuni panorami mozzafiato.

Diletta Leotta in tenuta da corsa: abbigliamento strettissimo

Serviva un outfit adeguato. Abbigliamento da corsa, dunque, per Diletta Leotta che fa girare la testa a diversi uomini che commentano la foto apparsa sul suo profilo nelle ultime ore. Qualcuno, infatti, le scrive: “Immagino la scena delle persone che ti vedono correre per strada che rimangono imbambolate e sbattono sui pali della luce”. Beh, non è poi così improbabile.

Un outfit scurso. Tutto nero. Dal pantalone alla maglia, fino al cappellino. Di bianco ci sono solo gli auricolari che dal telefono raggiungono le orecchie. Un pantalone strettissimo mette in risalto le curve su cui, inevitabilmente, i suoi fan su Instagram si saranno fissati per alcuni minuti. “Vorrei essere il filo degli auricolari”: scrive qualcuno. Altri invece si limitano ai commenti di routine: “Diletta sei bellissima, straordinaria”. Insomma, nessuno, ma proprio nessuno riesce ad esprimersi in maniera negativa rispetto a tanta bellezza. Una bellezza che viene contornata, tra l’altro, anche dal mare e da un panorama fantastico che non potrebbe essere offerto che da un’isola straordinaria come la Sicilia. Quale sarà il prossimo scatto della bella conduttrice di DAZN? Dove si farà immortalare prossimamente? Staremo a vedere…