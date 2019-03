Elena Morali, terrore in volo: il suo aereo stava per precipitare.

Attimi di vero terrore per una ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Elena Morali era di ritorno dalle Maldive e durante il viaggio di ritorno ha vissuto dei momenti davvero terribili sul volo che, dal villaggio in cui si trovava, la stava portando all’aeroporto. L’ex naufraga ha raccontato tutto nei minimi dettagli e, dalle sue parole, ne è uscito un racconto davvero da brividi. L’ex pupa del programma la Pupa e il Secchione ha raccontato che, mentre l’aereo era ormai decollato, uno dei copiloti si sarebbe sentito male. Così alla guida dell’aereo sarebbe rimasto soltanto il pilota che, in estrema difficolta, avrebbe per pochi istanti abbandonato il comando del mezzo. A quel punto l’aereo avrebbe perso quota improvvisamente lasciando terrorizzando i passeggeri a bordo.

LEGGI ANCHE -> Isola Dei Famosi, l’ex naugrafa Elena Morali: “Vogliono solo le vecchie”

Elena Morali, terrore in aereo: il racconto dell’ex naufraga ai suoi fan

LEGGI ANCHE -> Elena Morali nuda a letto col fidanzato: pubblico in delirio per lei

Fortunatamente sono stati soltanto attimi di paura e nulla più. Infatti Elena Morali ora sta bene e, dopo essersi ripresa dallo choc, ha voluto raccontare ai suoi seguaci, attraverso le storie Instagram, tutto ciò che è successo. Visibilmente scossa la Morali racconta gli attimi di paura in volo attraverso queste parole: ” Per tornare in aeroporto dovevo prendere l’aeroplanino quello piccolino. Mi faceva una paura allucinante ma non potete capire durante il viaggio cosa è successo. Il copilota si è sentito male e il pilota, che reggeva sempre una valvola, la stava lasciando e io ero subito dietro, e l’aereo è iniziato a scendere, scendere, scendere”. Insomma, un viaggio di lavoro alle Maldive si stava per trasformare in una enorme tragedia. Fortunatamente Elena Morali ha potuto raccontare ciò che le è successo. Infine la showgirl dice di avere ancora paura in quanto a breve dovrà prendere altri due voli e chiede conforto a tutti i suoi affezionati seguaci che, insieme a lei, non avranno di certo passato un pomeriggio tranquillo.

Volete sapere tutto sui personaggi più amati della televisione e i gossip dei vip? Allora CLICCATE QUI.