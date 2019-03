Cosa vedere Stasera in Tv, mercoledì 13 marzo? Ecco una lista di tutti gli imperdibili appuntamenti di questa sera. Buona visione.

Cosa vedere Stasera in Tv, mercoledì 13 marzo: ecco una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Cielo, Nove e Paramount Channel.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata

Stasera su Rai 1:

20:00 – “Tg1: Telegiornale” (Attualità)

20:30 – “Bayern Monaco – Liverpool” (Sport-Champions League)

23:00 – “Magazine Champions League” (Sport)

23:45 – “Porta a Porta” (Attualità)

Stasera su Rai 2:

20:30 – “Tg2” (Attualità)

21:20 – “La porta rossa 2” (Fiction) Anche da latitante, Anna (Gabriella Pession) continua ad indagare per provare la sua innocenza. La donna, infatti, ha scoperto chi ha aiutato Rambelli e contatta Jamonte.

Stasera su Rai 3:

20:00 – “Blob” (Attualità)

20:25 – “Nuovi eroi” (Documentario)

20:45 – “Un posto al sole” (Soap)

21:15 – “Chi l’ha visto” (Attualità)

24:00 – “Tg3” (Attualità)

Stasera su Rete 4:

20:30 – “Stasera Italia” (Attualità)

21:25 – “Out of time” (Film-thriller) Il detective Matt Whitlock (Denzel Washington) indaga su un duplice omicidio, ma ben presto si rende conto che qualcuno sta cercando di incastrarlo. Così, in attesa di scoprire l’assassino, Matt occulta le prove contro di lui.

Stasera su Canale 5:

20:00 – “Tg 5” (Attualità)

20:20 – “Striscia la notizia” (Varietà)

21:20 – “Live-Non è la D’Urso (Varietà) Il nuovo talk di Barbara D’Urso incentrato su approfondimenti esclusivi su L’Isola dei Famosi.

Stasera su Italia 1: