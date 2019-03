Belen Rodriguez allo stadio della Juventus: all’uscita accade l’impensabile

Belen Rodriguez ha deciso, nella serata del 12 marzo 2019, di portare la sua amica Milca allo stadio della Juventus per la partita di Champions League contro l’Atletico Madrid. Un episodio che, immaginiamo farà molto discutere nei prossimi giorni perché, beh, chissà in quanti crederanno che la bella Belen Rodriguez sia una tifosa della Juventus. Non possiamo saperlo, certo, ma di sicuro sappiamo che dietro la decisione di andare allo stadio c’era la voglia di far vedere alla sua amica la magia che si avvera negli stadi italiani quando ci sono partite così importanti.

LEGGI ANCHE —> Belen Rodriguez e Stefano De Martino: spunta il video che fa sognare i fan

Belen Rodriguez: tifosi della Juventus bloccano l’auto

“Complimenti” dice ai tifosi della Juventus all’uscita dallo stadio. Tifosi che, stando alle immagini pubblicate nelle Instagram Stories, erano abbastanza presi dagli ormoni inferociti quando l’hanno vista. Nessun episodio spiacevole, anche se i tifosi hanno rallentato di molto il passaggio della sua auto trattenendola all’uscita dallo stadio. La cercavano, la chiamavano. Belen Rodriguez continuava a ripetere ‘complimenti’ a tutti. Complimenti per la vittoria contro l’Atletico Madrid, che per loro significa che la magia della Champions continuerà.

Per vedere altre foto di Belen Rodriguez e la sua amica Milca —> CLICCA QUI

Tutti erano lì per affacciarsi dai finestrini dell’auto di Belen Rodriguez. C’è qualcuno che urla il suo nome con una voce abbastanza inquietante, e la showgirl non può fare altro che sorridere. Alcuni hanno anche provato a mettere dentro la mano per provare a sfiorarla. Non sappiamo, però, se ci sono riusciti. Beh, una cosa è certa: Belen Rodriguez ha rubato la scena ai calciatori della Juventus per qualche minuto. Difficile, molto difficile, che una donna riesca a distrarre dei tifosi di calcio in questo modo. Ma Belen riesce anche in questo e l’abbiamo visto. Anche la sua amica, Milca, è rimasta praticamente di stucco nel vedere tutti quei tifosi che la acclamavano. Infatti, ha scritto nella didascalia: “Belen la numero uno”.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: le ultime

Per quello che ne sappiamo, Belen Rodriguez e Stefano De Martino non sono tornati insieme. Almeno, la versione ufficiale è questa. Stefano ha più volte precisato che tra loro c’è un grande rapporto di stima. “Non mi faccio problemi ad abbracciare la madre di mio figlio”, queste le parole usate dal ballerino per ‘giustificare’ quelle coccole in aeroporto.

Per ulteriori news su Stefano De Martino e Belen Rodriguez, le loro ultime dichiarazioni, la loro storia d’amore ed, infine, le loro foto più belle su Instagram –> clicca qui

Tutti, ma proprio tutti, vorrebbero tornassero insieme. Sì, perché obiettivamente formano una meravigliosa famiglia con il piccolo Santiago al quale, magari, potrebbero regalare un fratellino o una sorellina. Tutti e due, infatti, secondo alcune interviste rilasciate di recente, sostengono di volere un altro figlio. Certo, prima di compiere anche un minimo passo in avanti devono essere più che sicuri. Tuttavia, tornano già alcune uscite pubbliche insieme. Chissà… se son rose, fioriranno. Di nuovo.