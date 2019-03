Giulia e Silvia Provvedi si spogliano: spunta un tattoo proprio lì

Belle come non mai. Così appaiono le due gemelle su Instagram. Giulia e Silvia Provvedi, infatti, non smettono mai di stupire i loro followers. Il loro successo è iniziato anni fa. Quando le due gemelle hanno partecipato ad X-Factor. Da quel momento il loro percorso è stato in ascesa. Concorrenti dell’Isola dei Famosi e del Grande Fratello Vip hanno cavalcato l’onda del successo. Tutto merito, ovviamente, della loro simpatia, autoironia. Ma, sopratutto, la loro bellezza. Sono due ragazze davvero semplici, dobbiamo ammetterlo. Le classiche ragazze dalla porta accanto, insomma. Eppure, però, nella loro semplicità sono davvero incantevoli. Lo confermano, infatti, i continui scatti che pubblicano su Instagram. Ognuno di essi è fantastico.

Quello pubblicato poche ore fa, e riproposto in alto, è davvero uno scatto mozzafiato. Giulia e Silvia Provvedi si mostrano davanti allo specchio in costume. Uno scatto davvero semplice. Eppure, però, di una bellezza sconfinata. Non è assolutamente la prima volta che le due gemelle si mostrano in costume, sia chiaro. Eppure, però, ogni volta ci regalano delle sensazioni completamente nuove. Impossibile tra l’altro non notare i due tatuaggi presenti sul corpo di entrambe. Giulia, infatti, ha il simbolo picche sulla gamba. Non sappiamo che significato abbia per la cantante. Ma, d’altra parte, non è assolutamente la prima volta che lo mette in bella mostra. Silvia, invece, ha una farfalla sul fianco. Che, tra l’altro, in questo scatto non appare interamente. Ma che, invece, in altre foto si vede chiaramente. Insomma, nonostante i tatuaggi siano diversi, una cosa le accomuna: la smisurata bellezza.