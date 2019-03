Diletta Leotta balla in radio ma la scollatura è eccessiva: si vede tutto

Tra le donne più amate ed apprezzate dagli uomini italiani non si può non annoverare la bellissima Diletta leotta. Diventata famosa come conduttrice di trasmissioni sportive, prima su Sky e poi su DAZN, ha saputo poi coltivare, per così dire, questa sua fama fino a diventare una vera e propria stella sui social network.

Proprio di recente, su Instagram, per la precisione in modalità storie, ha condiviso con i suoi fan una storia che non è passata inosservata, per usare un eufemismo. La si vede, infatti, mentre balla in diretta in radio con una scollatura a dir poco pronunciata. Ed ovviamente gli occhi degli uomini si saranno soffermati inevitabilmente lì.

Diletta Leotta, balla in radio e la scollatura lascia a bocca aperta

La sua scollatura viene evidenziata dal fatto che la maglia si muove mentre balla a ritmo di musica. Non è la prima volta che accentua la sua scollatura, come accaduto di recente prima dell’allenamento.