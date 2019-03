Riccardo Guarnieri, uno dei protagonisti di Uomini e Donne trono over, ha pubblicato un messaggio dopo lo schiaffo ricevuto in puntata da Roberta.

Riccardo Guarnieri è uno dei protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Ex di Ida Platano, con cui ha partecipato anche al programma Temptation Island, ha pubblicato un Instagram Stories in cui parla del brutto episodio successo nell’ultima puntata andata in onda il 12 marzo 2019 di Uomini e Donne. Dopo una lite, Roberta Di Padua ha dato uno schiaffo a Riccardo ed il web si è rivoltato ed il pubblico è rimasto sconvolto.

Uomini e Donne Over, il messaggio di Riccardo Guarnieri dopo lo schiaffo

Il cavaliere del trono Over di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri ha ricevuto da Roberta Di Padua uno schiaffone durante la messa in onda della puntata del 12 marzo 2019. Il pubblico è rimasto sconvolto ed il web anche non ha preso bene il gesto. Così Riccardo ha pubblicato un Instagram Stories per cercare di calmare gli animi ed anche per ringraziare la solidarietà ricevuta dai suoi fan.

“Ringrazio tutti per la solidarietà dimostrata, purtroppo sono cose che accadono a chiunque quando si è sotto pressione e spero quindi che la responsabile non sia presa di mira per il suo gesto inappropriato La maggior parte del sostegno l’ho ricevuto dalle donne e devo dire che lo apprezzo ancora di più visto che spesso vengo accusato di comportamenti poco carini ed inadeguati che non mi appartengono”: è questo il messaggio scritto da Riccardo Guarnieri che ha aggiunto al testo i due hastags: Respect e Donne.

