Non è la D’Urso, Fabrizio Corona chiede scusa alla conduttrice. A quanto pare l’ex paparazzo ha deciso di prendersi le proprie responsabilità.

Barbara D’Urso torna in prima serata in Tv con un grande show: Live – Non è la D’Urso. Gli ospiti del programma serale sono tanti ma anche le polemiche non mancano. Soprattutto quando si parla dell’ex paparazzo Fabrizio Corona, con cui la conduttrice non ha un bel rapporto. In particolare la discussione è incentrata sui figli di entrambi. Diversi anni fa Barbara D’Urso ha mostrato pubblicamente il figlio di Corona all’interno del programma, cosa che al padre non ha fatto assolutamente piacere soprattutto perché senza il suo permesso. Tuttavia la situazione si è scaldata quando lo stesso Corona ha pubblicato un articolo parlando di Emanuele, figlio di Barbara D’Urso, che fumava. A quanto pare però la sua presenza questa sera sembra avere intenzioni pacifiche. Infatti l’ex paparazzo chiede scusa dei comportamenti adottati in precedenza.

Fabrizio Corona, imbarazzato, si prende le sue responsabilità e chiede scusa

Una volta fatto entrare Fabrizio Corona, la conduttrice Barbara D’Urso dà la possibilità all’ex paparazzo di dire la sua in merito alla questione. In questo caso Corona si prende le proprie responsabilità e infatti chiede scusa del suo comportamento adottato: “Tra le tante cose che ho sbagliato, sono stati molti atteggiamenti che ho avuto nei tuoi confronti perché per primo a sbagliare con te sono stato io”. Le sue scuse, accettate in maniera molto distaccata dalla conduttrice, continuano: “Quando si combatte nelle battaglie, le persone che vanno lasciate fuori sono i figli e quindi oggi mi dispiace e ti vorrei chiedere scusa soprattutto per tuo figlio”. Successivamente Fabrizio Corona, dopo aver chiarito la sua idea, esce dallo studio per aspettare il confronto con gli ospiti invitati ad interagire con lui.

