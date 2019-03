Una Vita, anticipazioni: ecco cosa accadrà a Diego. Scopriamo insieme le anticipazioni delle puntate della soap Una Vita in onda su Canale 5 alle 14.10.

Una Vita, titolo originale Acacias 38, è una telenovela spagnola creata da Aurora Guerra, stessa autrice de Il Segreto. Le vicende di Una Vita girano intorno ad un maestoso edificio che porta il nome di Acacias 38, punto di incontro dei numerosi personaggi, situato in un quartiere borghese di una grande città spagnola.

Una Vita, Anticipazioni mercoledì 13 marzo

Samuel apprenderà che Blanca ama suo fratello ma che nonostante ciò, la donna preferisce stare con lui. La giovane Dicenta rassicurerà suo marito affermando che il bambino lo cresceranno insieme e che lei non verrà meno alle sue promesse coniugali.

Una Vita, Anticipazioni Giovedì 14 marzo

L’addestramento di Victor andrà sempre meglio, il ragazzo sarà prontissimo ad affrontare il colonnello Arturo. Maria Luisa, per il timore di perdere il suo amato, soffrirà moltissimo. Olga, intanto, apprenderà che Diego è malato. L’Alday, infatti, ha una brutta contaminazione da mercurio. Quando riferirà a sua madre tale fatto, Ursula la spingerà ad accelerare la morte del ragazzo così da non farlo soffrire. Tutto ciò porterà Olga in uno stato confusionale.

Anticipazioni Venerdì 15 marzo

Dopo averci riflettuto, Olga avvelenerà Diego. Il ragazzo si sentirà male e perderà i sensi. Samuel, dopo la confessione di Blanca, non riuscirà a farsene una ragione poiché vorrà essere ricambiato dalla moglie. Felipe, pur essendo ancora in pessime condizioni, si recherà in commissariato per sporgere denuncia.

Anticipazioni Domenica 17 marzo

Olga rivela a Diego come distruggere il matrimonio di Ursula e Jaime. L’episcopato comunica a Susana di voler portare avanti l’accordo per la realizzazione manto papale e la donna è ormai rassegnata a chiudere la sartoria. Olga riferisce a Diego del codice scritto nel quaderno di appunti di Jaime Alday. Ursula scopre del malore di Blanca e si prende cura di lei. Samuel trova Diego a terra privo di sensi.