Alvaro Morata, il duro sfogo della moglie dopo gli insulti dei tifosi bianconeri: “Mi vergogno per loro”.

Non è mai facile, per un calciatore, tornare nello stadio della squadra in cui ha giocato in passato. Non è stato facile neanche per Alvaro Morata fare ritorno allo Juventus Stadium. E’ avvenuto ieri 14 marzo 2019, in occasione del match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Quella di ieri non è stata per Morata una delle sue migliori partite con la maglia dell’Atletico Madrid, ma nonostante questo, l’ex bianconero è stato bersagliato di insulti da parte della tifoseria bianconera. Ma non è tutto. Oggetto degli insulti di molti “tifosi” della capolista del campionato italiano, è stata anche la famiglia di Morata. Un episodio spiacevole che ha indignato non poco l’influencer Alice Campello, moglie dello spagnolo, che ha deciso di esprimere la sua rabbia sui social.

Alvaro Morata, il duro sfogo della moglie dopo gli insulti dei tifosi bianconeri: “Mi vergogno davvero per loro”

Da qualche ora Alice Campello, famosa influencer e moglie del calciatore Alvaro Morata è diventata bersaglio di offese e insulti da parte di tifosi e haters. A scatenare il tutto, la sconfitta dell’Atletico Madrid contro la Juventus, che con la vittoria sugli spagnoli ha conquistato l’accesso ai quarti di finale di Champions League. Una semplice partita di calcio, insomma, che però si è rivelata una becera occasione per sprigionare odio gratuito. Già a fine gara il calciatore era stato oggetto di insulti da parte della sua ex tifoseria. Insulti proseguiti poi sui social, ai danni non solo della moglie di Morata, ma addirittura dei gemellini della coppia, Leonardo e Alessandro, di poco meno di un anno. Ed è stato proprio l’ingiustificato e triste accanimento nei confronti dei suoi bambini a far infuriare la bella influencer, che in un commento sotto un post pubblicato nel suo profilo, ha espresso tutta la sua indignazione.

Ecco le sue parole: