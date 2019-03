Amici, Miguel Chavez fa una richiesta al pubblico che commuove tutti.

Miguel Chavez è uno dei ballerini della scuola di Amici. Come altri suoi colleghi, nonostante il serale si avvicini, Miguel non è ancora sicuro di arrivarci e sta lottando per conquistare la tanto ambita maglia verde. Nonostante Miguel sia molto concentrato per centrare l’obiettivo del Serale, ha trovato il tempo per compiere un gesto che ha letteralmente commosso tutti i fan del programma. Un gesto di grande umanità che non lascia indifferenti. Miguel da sempre si è distinto per il suo talento, la sua professionalità, educazione e sopratutto sensibilità ed umanità. Un gesto di grande umanità quello che poco fa ha compiuto Miguel attraverso il proprio profilo Instagram.

Amici, il ballerino Miguel compie un gesto che emoziona tutti

Un cuore grande quello di Miguel che, poco fa, ha postato una storia attraverso il suo profilo Instagram in cui fa una richiesta alquanto singolare ma che dimostra tutta la sua purezza d’animo e generosità. Ecco cosa ha chiesto il ballerino di Amici: “Oggi curiosando i vostri commenti sotto uno dei post di Amici ho letto che un ragazzo sta cercando di portare sua sorella che è disabile al pomeridiano. Mi chiedevo se qualcuno potesse aiutarli a trovare dei posti per la puntata”. Un appello che non sappiamo se ha ricevuto le giuste risposte, ma che sicuramente mostra il gran cuore del ballerino. Miguel infatti attualmente non è ancora certo di entrare a far parte del Serale di Amici ma, nonostante ciò, ha trovato il tempo di dedicarsi anche agli altri. in questo caso una fan disabile che vorrebbe tanto assistere ad una puntata pomeridiana del sabato prima che inizi la fase finale del Serale. Non ci resta che sperare che la richiesta di Miguel sia stata esaudita e che il ballerino conquisti finalmente la tanto ambita maglia verde.