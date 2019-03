Anticipazioni Temptation Island 2019: tra i partecipanti anche Lorenzo e Claudia. E’ esplosa la dichiarazione fatta dalla coppia di Uomini e Donne su Instagram.

La coppia formata da Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, nata a Uomini e Donne, ha rivelato un'importante novità. Una rivelazione che lascia tutti a bocca aperta, soprattutto quando si tratta di poter comparire tra le possibili coppie a partecipare a Temptation Island. La voce ha già fatto il giro di tutti i social e gli amanti della coppia vogliono la certezza di questa dichiarazione. I due si sono espressi a riguardo all'interno di una diretta Instagram. I follower chiamati a fare domande, hanno chiesto alla coppia se ci fosse la possibilità di partecipare al noto programma Temptation Island che, negli ultimi anni, ha visto avvicinare e allontanare molte coppie. LEGGI ANCHE: Lorenzo e Claudia, colpo di scena a Uomini e Donne: arriva la dichiarazione

Temptation Island, tra i possibili partecipanti anche la coppia formata da Lorenzo e Claudia

Solitamente alle domande dei follower la coppia non si è mai sbilanciata. Ma stavolta la dichiarazione fatta dai due ha stupito tutti quanti. Infatti Lorenzo e Claudia, all’interno della diretta Instagram, non hanno escluso la possibilità di partecipare al programma, anche se la loro storia è ancora in fase iniziale. I follower curiosissimi di conoscere i progetti futuri della coppia, non ha resisto al chiedere se fosse possibili rivederli in tv. A quanto pare quindi i loro fan sono stati per metà accontentanti da questa dichiarazione. Ovviamente non ci sono ancora conferme da nessuno dei due quindi è ancora tutto da vedere. Tuttavia c’è chi già spera che delle semplici parole utilizzate per scherzano possano diventare una realtà.

