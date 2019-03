Non è la D’Urso, Malgioglio contro la Lecciso: “Loredana, esisti grazie a me!”. Le accuse di Malgioglio all’ex compagna di Al Bano.

Barbara D’Urso, dopo la conduzione del Grande Fratello, torna in prima serata in Tv con un grande show: Live – Non è la D’Urso. Una delle prime interviste di questa serata scoppiettante è quella fatta da Barbara D’Urso ad Al Bano e Loredana Lecciso, che tornano insieme in diretta Tv a distanza di 15 anni dall’ultima volta. Tra i cinque ospiti, invitati al programma per interagire positivamente o negativamente con la coppia, c’è Malgioglio. Il noto personaggio televisivo ha rivolto delle accuse contro Loredana Lecciso sulla sua presunta fama. Infatti sono state tante e soprattutto varie le insinuazioni da parte di Malgioglio nei confronti dell’ex compagna di Al Bano.

LEGGI ANCHE: Non è la D’Urso, Fabrizio Corona chiede scusa alla conduttrice

Malgioglio contro Loredana Lecciso, le parole cattive dedicate alla donna

Le dure parole rivolte alla Lecciso, da parte di Malgioglio, riguardando soprattutto l’inizio della sua notorietà. Infatti, secondo Cristiano, un suo giudizio severissimo avrebbe fatto esplodere la popolarità di Loredana. “Se Loredana Lecciso esiste lo deve a me, ai raccomandati grazie a Carlo Conti. Quando lei ha ballato, io purtroppo non sono stato molto carino e il giorno dopo Loredana Lecciso è esplosa su tutti i giornali ed è diventata la persona che è oggi”. Parole forti quelle di Cristiano e quindi Al Bano per cercare di stemperare gli animi, chiede scherzando all’ex compagna “quante paternità hai?”. Tuttavia Malgioglio non contento, continua a sottolineare che la donna non sia bravissima nel ballo. La lieve discussione trova fine quando la Lecciso afferma di non essere mai stata una ballerina.

Per rimanere sempre aggiornato sugli ospiti, news, curiosità e tanto altro del nuovo programma di Barbara D’urso, Live Non è la D’Urso: CLICCA QUI