Stasera in Tv, giovedì 14 marzo: Popolo Sovrano: cast, ospiti e le anticipazioni del programma che andrà in onda stasera su Rai Due.

Questa sera, giovedì 14 marzo 2019, andrà in onda una nuova puntata di Popolo Sovrano, in onda su Rai Due: un programma di approfondimento politico e sociale. Conducono Alessandro Sortino, Eva Giovannini e Daniele Piervincenzi. Nonostante la prima puntata non sia stato un successo, come ha definito il direttore Carlo Freccero, questa sera la trasmissione proverà a conquistare l’attenzione del pubblico da casa trattando nuovi temi attuali ed importanti.

Stasera in Tv, giovedì 14 marzo: Popolo Sovrano | Cast | Ospiti | Anticipazioni

Questa sera, al centro del dibattito ci sarà la TAV: sarà chiesto se è giusto che vada avanti il progetto. Tra immagini ed interviste, i conduttori scopriranno cosa ne pensa il pubblico dell’alta velocità. Si ascolteranno questa sera anche i pareri dei politici in merito.

Altro argomento è la Dittatura della bellezza, ovvero quanto costa l’apparenza, la bellezza, nella società moderna per conquistare i propri obiettivi? Bisogna essere per forza attraenti per raggiungere i propri sogni?

Gli ospiti della puntata di stasera che vedremo in studio per discutere i nuovi temi, per poter dire la propria, saranno Giampiero Mughini, giornalista ed opinionista, Daniela Collu, conduttrice televisiva e radiofonica, Stefano Zecchi, giornalista e scrittore, ed Ernesto Preatoni, imprenditore.

