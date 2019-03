Uomini e Donne, Teresa e Andrea: arriva il confronto definitivo.

La puntata di oggi di Uomini e Donne, di giovedì 14 marzo, è incentrata su Teresa Langella ed Andrea Dal Corso. Un confronto, quello tra Andrea e Teresa, che era molto prevedibile soprattutto per chiarire una volta per tutte la motivazione dopo il “no” al castello.

I fan di Uomini e Donne attendevano trepidanti quest’ennesimo confronto, date le ultime indiscrezioni sull’ex corteggiatore che aveva rivelato, durante una serata in discoteca, di essere “impegnato”.

Uomini e Donne, Teresa e Andrea: il confronto definitivo

Nella puntata di oggi 14 marzo, Maria informa il pubblico dell’incontro avvenuto tra Teresa e Andrea, quando quest’ultimo, durante la festa di Ivan, ha preso un treno per raggiungere Teresa.

Viene mostrato, immediatamente, un filmato in cui si vede Teresa che credeva di essere stata invitata per una normale intervista con la produzione e che invece, si trova davanti Andrea:

“Io questa notte non ho chiuso occhio. Mi sono svegliato alle quattro e avevo voglia di vederti. Ho preso un treno per Pineta Mare ma non c’eri. Ho scoperto poi che eri qui…” “Sono stato un idiota. Ti ho fatto soffrire. Ma sei sempre stata nella mia testolina”. “Ho voglia di viverti fuori..”

Teresa lo interrompe: “Non riesco nemmeno a guardarti. Mi hai distrutto un sogno. Non ti guardo più con gli occhi di prima”. E gli chiede: “Cosa provi per me?”

Andrea risponde: “ Provo un sentimento che sicuramente può crescere. Non mi sono sentito all’altezza della situazione” .

Ma Teresa è scettica. Per la bella napoletana, Andrea vuole solo ripulire la propria immagine.

Terminato il filmato, Teresa visibilmente commossa in studio spiega a Maria le ragioni del suo comportamento. L’ex tronista sottolinea ancora una volta la sua delusione per il comportamento di Andrea, affermando di essersi sentita molto sola.

Andrea ha deciso di non essere presente in studio, data la volontà di affrontare nuovamente Teresa lontano dalle telecamere.

Gli opinionisti sono d’accordo con Teresa, tranne Tina Cipollari che crede alla sincerità di Andrea, invitando la napoletana a dargli un’altra possibilità.

Cosa deciderà Teresa? Si lascerà convincere o resterà ferma sulla sua decisione?